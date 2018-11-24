أرنولد شوارزينيجر يقدم وجبات طعام للفقراء فى عيد الشكر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قام النجم والممثل الأمريكي الكبير أرنولد شوارزينيجر، بالتطوع بتقديم وجبات طعام لأحد مراكز الإيواء فى مدينة لوس أنجلوس، فى عيد الشكر، وذلك لأفراد كانت النيران قد التهمت منازلهم كما راح ضحيتها العشرات.

النجم العالمي البالغ من العمر 71 ، ظهر وهو يقدم الوجبات أيضا إلى رجال الأطفاء والمتشردين، بينما كان يقوم بجوله بين المنازل التى تدمرت من أثار حريق كاليفورنيا.

وقال أرنولد عبر فيديو : رأيت الخراب والتقيت الناس الذين فقدوا كل شيء، لكننى رأيت أيضا روح أمريكا، رأيت رجال إطفاء يعملون على مدار 24 ساعة ورأيت متطوعين يقدمون الطعام ويساعدون في كل شيء، أشكركم فى عيد الشكر على إظهار ما يجعلنا رائعون.

والجدير بالذكر أن العديد من مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية، قد شاركوا فى طهى الوجبات وتقديمها للمشردين، بمناسبة عيد الشكر، ومن بين المشاركين الكاتب والممثل والمنتج الأمريكى كيفن هارت وزوجته والمغنى وكاتب أغانى الراب والمنتج الأمريكى فاريل ويليامز.