الفنان الهندي تشيتان بهجت يتحدث للمرة الأولى عن اتهامه بالتحرش

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

منذ اليوم الذي اكتسبت فيه حركه #MeToo زخما في بوليوود ، واجه العديد من المشاهير ادعاءات. وكان أحد الأسماء هو اسم الروائي الإنجليزي الهندي تشيتان بهجت Chetan Bhagat، الذي اتهمته صحفية بسوء السلوك الجنسي.

في أول ظهور علني له منذ تلك المزاعم التي ظهرت قبل شهر ، أكد بهجت أن هذه المزاعم خاطئة، وفي حديثه في اليوم الأخير من مهرجان الأدب في نيودلهي الذي نظمته العلامة التجارية الإعلامية “آج تاك” ، أشار الكاتب إلى أن الفترة التي ظهرت خلالها الاتهامات كانت “أصعب وقت” في حياته.

قال المؤلف الأكثر مبيعاً ، والذي نفى بشكل قاطع جميع اتهامات المضايقات ، أنه كان لديه دليل يثبت أن مزاعم التحرش الجنسي خاطئة ، وأنه شاركها على تويتر.

وأضاف أيضا أن الفترة كانت عبارة عن محاكمة شخصية له، حتى أنه طلب من زوجته أنوشا أن تتركه، قال الكاتب البالغ من العمر 44 عاما “كان أمرا صعبا للغاية بالنسبة لعائلتي. اعتدت على مطاردي الانترنت”.

وأضاف مؤلف “فتاة الغرفة رقم 5” إن زوجته رفضت تركه والتخلي عنه ووقفت بجانبه، مشيراً إلى تفاعله أن تفعله مع الصحفية جعله يشعر بالحمق للدردشة مع امرأة أخرى أثناء الزواج”.

كان المؤلف والفنان الهندي قد تعرض لبلاغ يتهمه بالتحرش الجنسي، قدمته صحفية هندية، وادعت أنه تصرف بصورة غير لائقه معها وحاول تقبيلها قسرا في.