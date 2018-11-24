سلمان خان يرفع العلم الباكستاني وينزله مرة أخرى

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يبدو أن الممثل الهندي سلمان خان قد وقع في مشكلة مرة أخرى، على ما يبدو، أثار الممثل غضب السكان المحليين لرفعه العلم الباكستاني على الأرض الهندية، وذلك في أثناء تصوير مشهد من فيلم “بهارات”.

ووفقا للتقارير اليومية، كان الفيلم يحتوي على مشهد حيث كان مطلوبا من سلمان رفع العلم الباكستاني الذي أراد طاقم الفيلم تصويره عند الحدود، ولكن بسبب المشاكل الأمنية، لم يتمكن من تصوير المشهد هناك.

لذلك، اختار الفريق قرية في البنجاب حيث قاموا بالتصوير، وهو ما أثار غضب القرويين الذين انتابهم غضب شديد وقدموا شكوى للشرطة ضد سلمان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: “الكثير من السكان المحليين شعروا بالاستياء، وتساءلوا كيف يمكن لأحد أن يرفع علم باكستان على الأراضي الهندية”.

وأضاف المصدر”على الرغم من أن هذا الأمر يتعلق بتصوير فيلم، فإن المنظمات المحلية غاضبة ولم تحرر بلاغا ضد سلمان فحسب، بل أحاطت أيضًا بموقع التصوير والفندق الذي كان يقيم فيه سلمان للتعبير عن سخطهم بشأن رفع العلم.

وفي السياق ذاته، ذكر مخرج الفيلم على عباس ظافر، أن سلمان خان سيجسد مراحل عمرية مختلفة في فيلم “بهارات”، وهو يعد التعاون الثالث بينهما بعد فيلمى “سلطان” و”تايجر زيندا هاي”.

يقدم فيلم “بهارات” قصة إنسانية فهو مأخوذ عن فيلم كورى صدر عام 2014 يصور التاريخ الكورى الحديث منذ خمسينات القرن الماضى وحتى الآن عن طريق تقديم حياة رجل عادي على الشاشة الفضية.