صورة نادرة لسكارليت جوهانسون في طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعيش نجمة هوليود سكارليت جوهانسون، حاليا، نشوة الأحتفال بعيد ميلادها رقم 34 ، وذلك وسط احتفاء من كافة محبيها وعشاقها على مستوى العالم، والذين يعشقون النجمة العالمية منذ ظهورها على الساحة لما تتمتع به من جمال صنفت بسببه على أنها أكثر نساء العالم إثارة وفقاً لعدة تصنيفات.

وقدمت النجمة العالمية فى مسيرتها العديد من الأعمال المميزة طوال مشوارها الفني ونالت على إثرها جوائز كثيرة ربما اعتاد محبوها على مشاهدتها وهي فى أجمل حال بعد شهرتها على الساحة، ولكن ربما لم يشاهدها إلا قلائل حينما كانت طفلة نحتفل بميلادها بالتعرض إلى صورة نادرة لها حينما لم تتخط سنة من عمرها، وظهرت خلالها ببراءة الأطفال فلم تكن تعلم وقتها أنها ستصل لما وصلت إليه من شهرة واسعة على مستوي العالم.

وتألقت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون، واستطاعت أن تخطف الأنظار خلال حفل المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي برفقة حبيبها النجم كولين جوست والذي أقيم مساء يوم الخميس 15 نوفمبر، في مدينة نيويورك، حيث ظهرت مع حبيبها كولين البالغ من العمر 36 عاماً، على السجادة الحمراء وسرقا الأنظار برومنسيتهما أمام عدسات الكاميرات.

واختارت النجمة العالمية لهذه المناسبة فستاناً ذات اللون الزهري، حيث بدت جميلة وملفتة للأنظار كالأميرة، وكانت علاقة سكارليت وكولين العاطفية قد ظهرت الى العلن في صيف 2017.