النجمة التركية توبا بويوكستون تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في حفل الإيمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة عربيًا باسم «لميس»، في مسلسل «عاصي»، في حفل الإيمي 2018 بنيويورك، بعد ترشح مسلسلها الأخير «جسور والجميلة» لجائزة الأفضل لعام 2018.

توبا بويوكستون، شاركت في الحفل بفستان أسود عاري الكتفين ومشقوق لأسفل البطن، واختارت تسريحة شعر مضفر.

وكانت توبا، قد شاركت في حفل الافتتاح برفقة حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجين، وشارك في الاحتفال كل من علي بيلجين، والكاتبة ايجه يورنتش، والمنتج كرم شاتاي.

الفنان التركي كيفانش تاتليتوج، تغيب عن الاحتفال لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد «اصطدام»، والذي عرضت الحلقات الأولى منه قبل أيام على التلفزيون التركي، ويؤدي فيه دور ضابط شرطة يدعى قادير، يتم اغتيال زوجته وابنته في عملية إرهابية، ويسعى للإنتحار في الحلقات الأولى من المسلسل.

وكان قد رشح لنيل جائزة الإيمي الدولي 2018، مسلسلي «عروس إسطنبول»، و«جسور الجميلة»، ولكن فاز بها المسلسل البرتغالي «Ouro Verde».

كما نال الفنان الدنماركي Lars Mikkelsen جائزة «أفضل ممثل»، في حفل جوائز الإيمي 2018.

من ناحية أخرى تشارك توبا بويوكستون، كضيفة شرف في الفيلم التركي « DAHA»، وتؤدي فيه دور فتاة تدعى «أهرا»، وهي لاجئة افغانية تتحدث اللغة العربية.