صور.. نيها دوبيا ملكة أناقة الحوامل في عام 2018

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

رحبت الممثلة الهندية نيها دوبيا وزوجها الفنان أنجاد بيدي بطفلتهما، مهر دوبيا بيدي، في 18 نوفمبر، 2018، حيث شاركت أول صورة للمولودة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وأصبح من الواضح الآن أن الزوجين قد قاما بإخفاء أخبار الحمل عندما أعلنا عرسهما وأن نيها كانت حامل بالفعل عندما عقدت قرانها على صديقها أنجاد بيدي.

دوبيا Neha Dhupia رغم نجاحها الكبير في تقديم برنامجها “حوار صريح مع دوبيا”، ولكنها هذا العام تستحق نيل لقب آخر أيضًا وهو ملكة شياكة الحوامل لعام 2018.

فالنجمة التي أنجبت ابنتها مؤخرا، كانت قد نافست نجمات هنديات وعالميات كثيرات في شياكتها مثل كيم كارداشيان وغيرها، ووجدنا في ستايلها روحًا عصرية متجددة تتساوى مع الأناقة الشبابية المفعمة بالأنوثة.

دوبيا لمن يتابع أخبارها، يدرك حرصها الكبير -قبل حملها- على اختيار تصاميم تبيّن تضاريس جسمها المثيرة بشتى الطرق، وفد سعت خلال حملها إلى إبراز ستايل متميز تغلب على أناقتها قبل الحمل، سواء أثناء ظهورها في بعض السهرات أو في الإطلالات الكاجوال المتميزة، فضلًا عن أنها أكدت قدرتها على التألق بأجمل الكعوب المتوسطة.

دعونا نشاهد هذه السيدة الجميلة بينما نحبس أنفاسنا، في عدد من الصور كانت قد شاركتها على حسابها على بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.