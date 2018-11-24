كاترينا كايف في إطلالة التسعينيات من بهارات.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لا شك في أن فيلم سلمان خان وكاترينا كايف يعد أحد الأفلام الأكثر انتظاراً لجمهورهما وعشاق الأفلام الهندية بشكل عام.

لم يستغرق المخرج علي عباس ظافر وقتا طويلا لاختيار كاترينا كايف كنجمه بارزة، فهي ممثلة مشهورة في بوليوود بشخصيتها وجسدها الرشيق.

على مدى السنوات الأخيرة ، احتضنت المغنية الشاشة الفضية، وفي اللحظة التي تنشغل فيها المغنية بتصوير فيلم سلمان خان ، بهارات، شوهدت وهي ترتدي ساريًا أحمر بينما كانت تمشي بمظلة.

منتج الفيلم أتول اجنيهتوري Agnihotri أراد تشويق الجمهور بنشر بعض اللقطات الحية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram بمشاركة فيديو لإطلالة فاتنة من التسعينات لبطلة العمل

يذكر أن بريانكا شوبرا كان من المفترض أن تكون جزءًا من المشروع الفني ، لكنها اضطرت إلى مغادرة المشروع بسبب التزاماتها الشخصية (وحفل زفاف) المحتمل أن يعقد في شهر ديسمبر.

كان فريق عمل الفيلم البوليوودي ، “بهارات”، قد اختتم تصوير مشاهده في أبوظبي بنجاح بعد 15 يوماً من العمل المكثّف، وبمشاركة 10 نجوم من أبرز مشاهير السينما الهندية.