الفنانة الشابة مي الغيطي تكشف عن إصابتها بالسرطان .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية مي الغيطي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لإطلالتها من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين.

وكتبت مي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: «كنت دائما أريد أن أرتدى فستانا على شكل V مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى».

وأضافت: «أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به».

يذكر أن آخر أعمال مي الغيطي، هو مسلسل «طايع»، الذي عرض في موسم رمضان 2018، مع كل من عمرو يوسف، وعمرو عبدالجليل، وسلوى محمد علي، وصبا مبارك، وسهير المرشدي، ومحمد علي، وأحمد داش، ورشدي الشامي، وهو من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب، وإنتاج شركة “ماجنوم” المملوكة لرامي إمام وهشام تحسين.

وتعد مي هي الفنانة الثانية الناجية من ورم سرطان الثدي، بعد الفنانة اللبنانية إليسا، التي كشفت مؤخرًا إصابتها بالورم خلال مشاركتها في فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، ونشرت صور وفيديوهات حية خلال تلقيها للعلاج.