إليسا تستعد لحفل غنائي ضخم في القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية إليسا، لاحياء حفلاً غنائياً كبيراً بمسرح البروج التابع لساقية الصاوي مساء يوم 30 نوفمبر، وهو المسرح الذي افتتحً مؤخراً ونُظمَت فيه حفلات لعدد من كبار النجوم منهم أنغام وجورج وسوف.

ومن المقرر أن يتم طرَح تذاكر الحفل للحجز الكترونياً، حيث تترواح أسعار حفلات مسرح البروج أعلى في المعتاد من أسعار الحفلات التي تقيمها ساقية الصاوي في مقرها الرئيسي بالزمالك.

وسوف تقدم النجمة اللبنانية مجموعة كبيرة من أعمالها إلى جانب أغاني ألبومها الأخير، حيث من المقرر أن تُحيي حفل رأس السنة في دولة الامارات.

وكانت النجمة اللبنانية قد انضمت، لقائمة الفنانين الذين عانوا مؤخرًا من شائعات الوفاة وحرصت على الرد على مروجيها بنفسها، حيث استنكرت الأخبار التي نشرت مؤخرا، حول وفاتها في حادث سير خطير، وردت عليها بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

الفنانة اللبنانية، قالت في تغريدتها: «شائعات غبية في كل مكان، أنا بخير والحمد لله، لا حادث ولا وفاة، توقفوا عن نشر الأخبار الوهمية»، وأنهت كلامها بقولها: «أمسكوا الخشب»، في إشارة منها إلى خوفها من الحسد.