عائشة بن أحمد تشارك تامر حسني في «حمزة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، لفريق عمل الفيلم السينمائي الجديد، الذي يحمل اسم “حمزة” الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وهي ستشارك بالبطولة النسائية مع الفنانة زينة التي أعلنت انضمامها لفريق عمل الفيلم الجديد قبل أيامٍ قليلة.

ومن جانبة يواصل السيناريست محمد عبد المعطي كتابة السيناريو تمهيداً لإنطلاق التصوير بوقتٍ قريب، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم في صيف عام 2019، بدور العرض السينمائية، فيما لم يتحدد بعد موعد أنطلاق التصوير النهائي بانتظار أكتمال فريق العمل الذي سيضم عدد من الفنانين كضيوف شرف.

وكانت النجمة التونسية قد حضرت مع عدد من نجوم الفن العرض المسرحي “حدث في بلاد السعادة”، الذي يقدم على خشبة مسرح السلام بالقاهرة، وكان من بين الفنانين الذين حضروا العرض الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد وفيق، والتقطوا عددا من الصور مع نجوم العرض.

وتدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في اللا مكان و اللا زمان حول “حطاب” فقير يري ان أحوال بلاد السعادة لا تعجبه ، فيقرر أن يذهب إلي الحاكم لكي يواجهه بالمشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط ، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية .