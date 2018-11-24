رنا سماحة تشارك في «أفراح ابليس 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد المطربة المصرية الشابة، رنا سماحة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “افراح ابليس”، حيث تجسد شخصية مطربة تدعى هالة، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قريباً.

ومن جهة أخرى، تعمل الفنانة المصرية على ألبوم غنائي هو الأول في مسيرتها الفنية منذ سطوع نجمها في برنامج ستار أكاديمي.

رنا تتعاون في هذا الألبوم مع عدد كبير من صناع الأغنية في مصر كالشعراء أحمد علي موسى، أسامة محرز، هاني صارو وغيرهم، ومن الملحنين مدين، وموزعين شفيق، وصورت رنا كل الأغاني تحضيراً لطرح الألبوم.

ومن المقرر أن تقدم رنا في المسلسل ثلاث اغنيات وهي:أغنية صعيدية بعنوان “زينة”، من كلمات أسامة محرز، ومن ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية درامية بعنوان “علاقة فاشلة” من كلمات نور، ومن ألحان محمد الفخراني، توزيع أحمد علي الموجي، وأغنية بعنوان “في غيابك” كلمات تامر حسين، ومن ألحان طارق بخش وتوزيع عادل حقي.