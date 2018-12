شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النحم العالمى جيسون يتألق فى حفله الأول بالقاهرة بأغانى استعراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم العالمي جيسون ديرولو، حفله الغنائي الأول بمصر داخل الجامعة البريطانية، وقدم عدد من الأغاني الاستعراضية التي خطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأوربية.

وقدم جيسون عدد كببر من أغانيه الشهيرة منها" Whatcha say " ،" In my head " ، " Don't wanna go home " ، "want to want me"، وغيرها ممن تخللها العديد من كلمات الترحيب بمصر والجمهور وتغيير مقطع إحدى أغانيه بعبارة أجمل بنات القاهرة.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات " إيجيبت كلندر" للتاكيد على المناخ الآمن بمصر، حيث من المقرر أن يشهد عام 2019 أكثر من ١٥ حفلا بمشاركة عدد من النجوم العالميين.

الحفل تميز بأجواء العالمية ويقوم بتنظيمه وليد منصور وإضاءة وليزر الحفل لوليد الحريري من تصميم تامر فوزي.



النحم العالمى جيسون يتألق (1)



النحم العالمى جيسون يتألق (2)



النحم العالمى جيسون يتألق (3)



النحم العالمى جيسون يتألق (4)



النحم العالمى جيسون يتألق (5)



النحم العالمى جيسون يتألق (6)



النحم العالمى جيسون يتألق (7)



النحم العالمى جيسون يتألق (8)



النحم العالمى جيسون يتألق (9)



النحم العالمى جيسون يتألق (10)



النحم العالمى جيسون يتألق (11)



النحم العالمى جيسون يتألق (12)



النحم العالمى جيسون يتألق (13)



النحم العالمى جيسون يتألق (14)



النحم العالمى جيسون يتألق (15)



النحم العالمى جيسون يتألق (16)



النحم العالمى جيسون يتألق (17)