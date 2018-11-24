شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل جماهيرى كبير لتامر حسنى.. والجمهور ينتظر النجم العالمى جيسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا تامر حسني أولى فقرات الحفل المقام داخل الجامعة البريطانية بحضور الألاف من مختلف الأعمار.

قدم تامر عدد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بعدها حرص علي تحية الجمهور وتمني لهم الاستماع بالنجم العالمي جيسون دورلو الذي من المقرر ان يحي الفقرة التالية.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات " ايجيبت كلندر" للتاكيد على المناخ الآمن بمصر في كافة المجالات حيث من المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ اكتر من ١٥ حفلا بمشاركة العدد من النجوم العالمين أخبار مطرب مصر والعالم العربي.

حفل الجامعة البريطانية تميز بأجواء العالمية ويقوم بتنظيمه وليد منصور واشرف علي تجهيزات الفنية لتامر حسني وائل المصري وإضاءة وليزر الحفل لوليد الحريري و من تصميم تامر فوزي.















































