أنجلينا جولي وبراد بيت يتفقان اخيرا على تحديد مصير أطفالهما بعد الطلاق!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 12:49 صباحاً -

انجلينا جولي وبراد بيت

توصّل كل من الممثل الأميركي براد بيت والممثلة الأميركية أنجلينا جولي إلى تسوية حول قضية حضانة أطفالهما بعد صراع دام حوالى عام

وأكبر معضلة واجهها نجما هوليوود، خلال الفترة الماضية، هي قضية تقسيم حضانة أطفالهما الستة، وذلك منذ أن بدأ الشرخ في علاقتهما الزوجية يتفاقم قبل عامين.

و”بيت” و”جولي” نضجا أخيراً بعد عامين من بداية الصراع الزوجي وهما الآن قريبان، أكثر من أي وقت مضى، للاتفاق بشأن حضانة الأطفال، الذين عانوا أيضاً طوال تلك الفترة.

وانفصلت أنجلينا جولي عن براد بيت منذ عامين، وأدركا الآن، أن الصراع المستمر يضر بالأطفال، فحاولت أنجلينا جولي، في البداية حرمان زوجها السابق من حضانة الأطفال، إلا أن هدفهم الآن هو تنظيم اتفاق قبل بدء إجراءات الحضانة.

ومن المنتظر أن يتمكن براد بيت من قضاء وقت أكبر مع أطفاله، وانتقال الطليقان إلى مناقشة تقسيم الممتلكات بعد حل مشكلة الحضانة.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.