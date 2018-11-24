مريم حسين من السرير بفيديو يثير ضجة جديدة بعد غضب الجمهور بسبب صورتها

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كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 12:49 صباحاً -
أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين عن تعبها وإصابتها بالمرض، دون أن تكشف عنه من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”.
وأثارت الفنانة المثيرة للجدل ضجة كبيرة بين المتابعين، لا سيما وأنها أعلنت عن مرضها بدلع وغنج وكانت تنام على السرير وتحمل في يدها كوب من الزنجبيل، لافتة الى أنها تعبانة جداً ومريضة وتحتاج الى الراحة والعلاج.
وكانت حسين تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض المغردين العمانيين الذين عبروا عن استيائهم من ظهورها في العرض العسكري الذي أقامته السلطنة بمناسبة العيد الوطني الـ 48 الذي تم بحضور السلطان قابوس بن سعيد.
ونشرت حسين عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها خلال العرض العسكري التقطتها لها والدتها من شاشة التلفزيون العماني الرسمي، وصورة اخرى للدعوة التي تلقتها من إدارة الديوان السلطاني لحضور العرض.
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