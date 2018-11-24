مي كساب تفاجئ الجميع بصور طريفة.. ونصيحة تتعلق بالدايت

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 12:49 صباحاً -

مي كساب تفاجئ الجميع بشكلها الجديد.. ونصيحة تتعلق بالدايت

بعد احتفالها بزوجها اوكا، واستعراضها لجسمها بعد خسارتها الكثير من وزنها الزائد، حرصت الفنانة مي كساب، على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة.

وشاركت عبر صفحتها على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور الطريفة التي استخدمت من خلالها برنامج “سناب شات” في إضافة بعض التعديلات على الصور بواسطة فيلتر الطفل، والنظارات الملونة والجديلة الطويلة، والساحرة.

وعلقت على صورها “صباحكم حلو زي قلوبكم كل سنه وأنتم طيبين بمناسبة مولد النبي عليه أفضل الصلاه والسلام ما تاكلوش حلاوة المولد كتير”.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع طريقتها الطريفة في معايدة جمهورها، لافتين الى انها وجهت لهم النصيحة بعد خسارتها لقسم كبير من وزنها الزائد بعد شهور من انجابها طفلتها الثانية داليدا.

من جهة ثانية، انتهت كساب من تصوير أغنيتها الجديدة “يا نحلة” بطريقة الفيديو كليب وهي الأغنية التي ستصدر ضمن ألبومها المقرر خروجه للنور أوائل 2019. وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي، وقام بتوزيعها زوجها أوكا.