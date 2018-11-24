شاهدوا دينا شقيقة ريم البارودي تثير الجدل.. لا تشبهها أبداً

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 12:49 صباحاً -

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصورة عفوية تجمعها بشقيقتها دينا، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيراً بين المتابعين حول الشبه بينهما.

وبدت ريم في إطلالة مفعمة بالنشاط والشباب وهي تجلس بقرب شقيقتها التي أثارت الجدل بشكل واسع بسبب ملامحها البعيدة بشكل كامل عن شقيقتها، لافتين إلى أنها لا تشبهها أبداً.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين متابعي البارودي، واثارت دينا اهتمام العديد من المتابعين الذين قارنوا بينها وبين شقيقتها، مبينين ان ملامحهما مختلفة بشكل كامل، وبأن ريم لا تشبه شقيقتها لا لناحية لون العينين والبشرة وحتى لون الشعر.

من جهة ثانية، لفتت البارودي الأنظار بشبابها الدائم وجمالها والراحة التي تبدو عليها في الفترة السابقة، وذلك بعد الأزمة التي مرت بها بعد زواج طليقها أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.