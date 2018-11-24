كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 12:49 صباحاً -

شاهدوا فيديو “غريب”.. لاعب فرنسي يثير اشمئزاز متابعيه بأكله دجاجة نيئة

أثار الفرنسي باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق اشمئزاز متابعيه على انستجرام بعدما بث تسجيل فيديو “غريب” له وهو يتناول دجاجة نيئة.

ويشتهر اللاعب بنشر تسجيلات فيديو “مثيرة للجدل” على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفيديو الذي نشر على انستجرام ومدته دقيقة، يظهر مدافع مرسيليا السابق وهو يرش الدجاجة النيئة بالملح ويأكلها وختم إيفرا التسجيل بعبارته المعهودة “أحب هذه اللعبة”.

وندد كثير متابعي إيفرا بما ظهر في الفيديو. ولا يرتبط اللاعب بأي ناد في الوقت الراهن بعدما ترك وست هام في وقت سابق من العام الجاري. ولعب الظهير الأيسر السابق في مرسيليا لكن النادي قرر تسريحه بعدما تعرض لإيقاف بسبب ركله مشجعا قبل مباراة بالدوري الأوروبي. وذكرت تقارير في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مرة أخرى مع اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.