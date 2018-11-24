“ملكة جمال الروح” تعيد جورج وسوف إلى جمهوره

متابعة الخليج 365: طرح سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان “ملكة جمال الروح” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها إلكترونيًا حيث تناقلها الجمهور بشكل واسع خاصةً أنها تأتي بعد فترة غياب لا يستهان بها لسلطان الطرب عن طرح أغنيات جديدة.
ومن المقرر أن يطلق جورج وسوف فيديو كليب خاص بالأغنية خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
للإستماع إلى أغنية “مكلة جمال الروح”:
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