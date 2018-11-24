“محسودين” جديد سعد رمضان – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح النجم اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة بعنوان “شو محسودين” عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب وتوزيع جيمي حداد وأطلقته شركة “روتانا” في عرض أوّل عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى على إصدارها إلكترونيًا.
لمشاهدة فيديو أغنية “شو محسودين”:
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