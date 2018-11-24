شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عقد على إنتاجه.. ماذا قال بطلا فيلم Twilight؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل سلسلة أفلام Twilight بمرور 10 أعوام على إنتاج الجزء الأخير للفيلم، وفى لقاء خاص بصناع الفيلم، اعرف ماذا قالت كريستسن ستيوارت وروبرت باتينسون عن نقطة التحول فى حياتهما بسبب هذه السلسلة.

روبرت باتينسون

قال روبرت باتينسون إنه بسبب هذه السلسة فهو وضع على الطريق الصحيح فى مجاله الفنى، "أنا محظوظ جداً فى حياتى وفى مجالى الفنى، فأنا حقيقى أقدر كل شىء حدث بسبب هذه السلسة"، هكذا قال باتينسون.

كريستين ستيوارت

أما عن كريستين ستيوارت فقالت: "لقد مر الوقت الطويل، 10 سنوات، فمن الغريب قول هذا، فهذه السلسلة سبب فى تكوين بعض الذكريات الخاصة التى تتبعنى حتى الآن، فمن الصعب قول أن كل هذا الوقت مر سريعاً".

يذكر أن قالت ستيوارت فى أكثر من حوار صحفى أنها نادمة على خيانة "باتينسون" مع المخرج روبرت ساندرز أثناء تصوير فيلمها "snow white and hunts man"، حيث شوهدا فى لحظات حميمية اثناء تصوير كواليس الفيلم.