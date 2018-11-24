شكرا لقرائتكم خبر عن "وعلاش تعادينى".. جدور تلهب أجواء فيزا فور ميوزيك بالموسيقى الصحراوية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وعلاش تعادينى تهجرنى، وتخلى رسامى خالية، خالية هاديك رسامى".. بمثل هذه الكلمات المصحوبة بتوليفة غنائية من روح الموسيقى الصحراوية، أسرت الفرقة المغربية جدور أذهان جمهور مهرجان فيزا فور ميوزيك، إبان حفلها الكبير على مسرح قصر تازى فى العاصمة المغربية الرباط.

ووضعت جدور الصحراوية بصمتها الموسيقية في مستهل حفلات اليوم الثالث من مهرجان فيزا، "موسيقى بدون تأشيرة"، والذى يحتضن فى نسخته الخامسة هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، ويعد بمثابة سوق موسيقى عالمى لرواد مجال الموسيقى من حول العالم من منتجسن وفنانين وخبراء لتبادل الرؤى الموسيقية فى "ملتقى واحد" موجه بشكل خاص للشرق الأوسط والقارة السمراء.

جدور للموسيقى الصحراوية من خليط مختلف من الموسيقيين القادمين من منطقة أمحاميد الغزلان ومنطقة وادي درعة فى بلاد المغرب، بعضهم يصنفون ضمن خريجي مهرجان فيزا فور ميوزيك الذي تشارك فيه الفرقة هذا العام، ومن مناطق تاراجالت وقبائل درعة وأجيال المحاميد وجونز نومادز، وبعضهم الآخر موسيقيين من جنوبي المغرب ممن عملوا مع الموسيقى العالمى فاستى جاكسون الحائز على جائزة الجرامى، والذي سجل مع الموسيقى العالمى بى بى كينج، وتم ترشيح ألبومه "روح جيمي روجرز" لجائزة أفضل ألبوم فى حفر جوائز الجرامى منذ سنتين.، وتقدم المجموعة مزيجًا موسيقيًا يعتمد فى أساسه على الموسيقى الصحراوية والجناوة ومنه تم استيحاء اسمها.