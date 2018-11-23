كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

شاهد لأول مرة.. حكم يمني يطلق الرصاص بدلاً من الصافرة في مباراة كرة قدم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للدهشة يستخدم فيه حكم مباراة لكرم القدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية، البندقية وإطلاق الرصاص منها، بدلا من الصافرة المعتادة.

وأطلق حكم المباراة الذي كان يحمل السلاح رصاصة من بندقية كلاشينكوف بعد خطأ ارتكب، ليحتسب الخطأ على الفور ومن ثم تابع الجميع اللعب وكأن شيئا لم يكن .