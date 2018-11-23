كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

شاهد طقوس غريبة.. نساء ورجال ينتزعون أحشاء “كبش” بأيديهم في احتفالات موسم “الهادي بن عيسى” في المغرب ! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصفت بالمقززة، من ميدنة مكناس المغربية. وأظهرت الفيديو طقوس غريبة لعدد من الأشخاص، وهم يقومون بانتزاع أحشاء “الكبش” بأيديهم حتى والروح تدب فيه. ويقوم الرجال والنساء بمثل هذه التقاليد الغريبة، خلال ما يعرف بموسم “الهادي بن عيسى”.

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