كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

شاهدوا عبد الباري عطوان يشتم الحكومة التركيةويصفهم بـ” الخونة”: قبلت حذائي وعرضت علي نقودا لعدم فضح أردوغان!

شن الكاتب الصحفي الفلسطيني المثير للجدل عبد الباري عطوان هجوما عنيفا على الحكومة التركية ووصفهم بـ ” الخونة”.

حكومة تركيا قبلت حذائي

وقال عطوان خلال مداخله تلفزيونية – موجها حديثه لمستشار أردوغان- أذهب واسأل حكومتك في تركيا التي قبلت حذائي وعرضت إعطائي نقوداً لعدم فضح أردوغان في إتمام صفقة القرن . وسارع مقدم البرنامج بإنهاء الجزء الأول من الحلقة بعد التراشق بالألفاظ بين ضيفي البرنامج.

تساقط الأقنعة

وعلق مغرد قائلا: حط حيلكم بينكم الله يفضحكم ويكشف ستركم يا خونة كل واحد مرآة للآخر سبحان الله بنتوا على حقيقتكم وفضحتوا بعضكم بعضاً الله دائماً مع الحق لقد بدأت تسقط الأقنعة وراح تكشف لكم الأيام العجائب الأيام حبلى وستلد فضائع يندى لها الجبين ياما راح نشوف اللهم لا شماتة . وتابع مغرد : قطر ستكون التالية المرتزقة وما أدراك ما المرتزقة هذا هي النهاية بعد ما يستغني .

شقاق الحرامية

وأضاف مغرد : اللهم حط حيلهم بينهم وافضحهم بين الأشهاد بالدنيا والآخرة ورد كيدهم لنحورهم واجعل حيلهم بينهم يارب العالمين. وقال ” مغرد” والله انكشف المستور فهذا بالضبط مثل شقاق الحرامية يفضح كلا منهم الآخر إذا لم تنجح العملية يبدأ تحميل بعضهم البعض مسببات الفشل والقادم أكثر