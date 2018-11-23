كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

فارس كرم ينشر صورة لوالده الراحل ويوجه له رسالة مؤثرة

وجه الفنان اللبناني ​فارس كرم​ رسالة مؤثرة الى روح والده الراحل عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حينما نشر كرم صورة لوالده الراحل وعلق عليها بالتالي:

“كل سنة و كل يوم رح احتفل فيك وبعيدك لأنك احلى شي عشتو بحياتي.. انت العيد”.

رسالة كرم لاقت تفاعلاً كبيراً من محبيه ومتابعيه الذين انهالوا بالتعليقات على الصورة والرسالة، ودعوا لفارس كرم بأن يصبره الله على فراق والده.

كما قام الفنان اللبناني ​زين العمر​ بمواساة كرم حيث علّق بالتالي: “مين خلّف ما مات شيخ الشباب فارس المسيح قام ليكن ذكره مؤبد وخليلك امك واختك”.