شاهدوا أجرأ 15 إطلالة للنجمات في 2018.. موديلات شفافة وشق الساق وفتحة الصدر

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

أثارت نجمات كثيرات هذا العام الجدل حول اختياراتهن، إذ عامًا بعد عام، تصبح الفساتين أكثر جرأة ، خاصة مع صيحات الفساتين البراقة والشفافة، وموضة فتحة الساق الكبيرة، أو فتحة الصدر.

.نلقي نظرة على أجرأ فساتين النجمات في 2018.

ناهد السباعي بفستان أبيض في مهرجان الجونة السينمائي

اختارت الفنانة المصرية ناهد السباعي فستانًا أبيض من قطعتين خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، جاءت التنورة بفتحة الساق الكبيرة، مع توب بربطة العنق، مفتوح من ناحية الصدر، ومطرز بالتول والدانتيل الناعم والشفاف، وقد تم تصنيف هذه الإطلالة آنذاك بالأجرأ.

ناهد السباعي

كارول سماحة بجمبسوت معدني من جورج شقرا

في إحدى حفلاتها الغنائية، اختارت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمبسوت ميتاليك فضيًا، شفافًا يكشف عن ساقيها من توقيع جورج شقرا Georges Chakra، نسقت معه حزام الخصر باللون النيود الفاتح.

سلمى أبوضيف بفستان شفاف من جورج حبيقة

تعرضت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف للكثير من الجدل هذا العام، بسبب إطلالتها الجريئة، ودائمًا ما تردد أن حياتها بعيدًا عن الكاميرا لا تختلف عن حياتها أمامها.

وقد ظهرت بالكثير من الفساتين البراقة والشفافة، كالفستان الذهبي الميتاليك الشفاف بالكامل، من توقيع جورج حبيقة Georges Hobeika.

إليسا ببلوزة شفافة وفستان أبيض مفتوح من ناحية الصدر

أثارت النجمة إليسا جدلًا كبيرًا خلال ظهورها في حفل نظمته دار جيفنشي Givenchy الشهيرة، إذا ظهرت ببلوزة شفافة بالكامل من التول، مع حمالة صدر مطرزة بـ الدانتيل.

كما اختارت فستانًا قصيرًا بأول ظهور لها في حفل غنائي بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وجاء الفستان بفتحة كبيرة من ناحية الصدر.

مايا دياب بفستان شبكي نيود

كثيرًا ما تلفت النجمة اللبنانية مايا دياب الأنظار إليها بالإطلالات المختلفة والجريئة، كـ الفستان الشبكي الممزق، ارتدت تحته بطانة من الملابس الداخلية، وحزام خصر معدنيًا كبيرًا، وحذاء باللون الأبيض الثلجي.