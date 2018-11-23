طرح الاعلان الاول لفيلم “تايم اوت”

طرحت شركة الانتاج الإعلان الأول لفيلم “تايم أوت” اوTime Out .

الفيلم من اخراج رامي حنا، سيناريو وحوار كلود صليبا، إنتاج ايغل فيلمز. بطولة: ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد (أبو طلال)، بيار شمعون، سمارة نهرا، ماسة حبيب، هند باز، زينة زيادة، كريستيان الزغبي وغيرهم.

الفيلم سيبصر النور في مختلف الصالات اللبنانية ابتداءً من 20 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

تلعب بو غصن في الفيلم دور “دي جي” فتاة تعيش وحدها ولها عالمها الخاص وعفوية وغير نظامية، بينما يلعب الممثل يورغو شلهوب دور أستاذ مدرسة جدي ونظامي.

شخصيتان لا تشبهان بعضهما اجتمعا في الفيلم الكوميدي والرومانسي.

وكان فريق العمل قد انتهى من التصوير يوم الاحد 18 تشرين الثاني الحالي. وقد زار المنتج جمال سنان موقع التصوير واحتفل مع طاقم العمل بانتهاء التصوير في الفيلم.