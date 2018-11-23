ريمون مقار ينفي تعاقد شركته مع قناة "إخوانية" لعرض مسلسل "بعد البداية"

نفى المنتج ريمون مقار، تعاقد شركته مع إحدى القنوات التابعة إلى "الإخوان"، والتي تُبث من تركيا، لعرض مسلسل من إنتاجه.

وقال مقار عبر الـ"فيسبوك"، "أنا لسه عارف دلوقتي من أحد الأصدقاء أن أحد أعمال الشركة يتم عرضها على إحدى المنصات القذرة المدعومة من جماعه الإخوان ، وهو مسلسل (بعد البداية)، ولما عرفت حبيت أقول أن مش جديد عليهم السرقة مش مستغرب أنهم يقرصنوا على حقوق الآخرين مش جديد عليهم القرصنة".

وأضاف "نحن كشركة لم ولن نتعامل مع أي جهة أو أي دولة أو أي فرد يعمل ضد مصر، تحت أي ظرف من الظروف وخليهم يسرقوا ويعرضوا فهم بلا مبادئ".

يُذكر أن مسلسل "بعد البداية"، من بطولة النجم طارق لطفي، ودرة، وخالد سليم، وروجينا وفاروق الفيشاوي.