4 نجوم في زيارة لمسرح مصر في غاردن سيتي الجمعة

استقبل النجم أشرف عبدالباقي ونجوم فرقته الشهيرة "مسرح مصر" كلا من النجوم دنيا سمير غانم و كريم فهمي وكريم محمود عبد العزيز والإعلامي رامي راضون، وذلك علي خشبة مسرح غراند نايل تاور في غاردن سيتي والذي يقام عليها الموسم الرابع لمسرح مصر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

و سادت روح عالية من الدعابة بين نجوم مسوح مصر والضيوف والذي قاموا بالتقاط الصور التذكرية مع انتهاء العرض المسرحي.

يذكر أن فرقة "مسرح مصر" للنجم أشرف عبد الباقي يشارك في بطولتها كل من علي ربيع، محمد عبد الرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس، كريم عفيفي، دينا محسن" ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط، محمد أنور، مهندس ديكور محمود سامي، أزياء هالة الزهوي، مدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.