شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ليلى علوى ولقاء الخميسى وصبا مبارك يشاهدون "ليل خارجى" فى "القاهرة السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم "ليل خارجى" للمخرج أحمد عبد الله السيد، الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الأربعين، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن أبرز النجوم الحاضرين ليلى علوى، لقاء الخميس، صبا مبارك، ظافر العابدين، المخرجة هالة خليل عضول لجنة التحكيم، وصبرى فواز، سلوى محمد على، اضافة الى أبطال العمل كريم قاسم، منى هلا، احمد مجدى، احمد مالك، سارة عبد الرحمن، عمرو عابد.