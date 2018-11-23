شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: "أبواب الشك" تجربة درامية مختلفة قريبة إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد سليم، إنه سعد للغاية بتجربة مسلسل "أبواب الشك"، سواء فى مرحلة التحضيرات أو التصوير أو حتى تقديمه كعرض أول، مضيفا إن المسلسل نجح بالفعل فى إخراجه من قالب الرومانسية المطلقة وأيضا الأكشن، ليدخله فى منطقة جديدة ومختلفة وهى الإثارة والغموض والتشويق، لافتا إلى أن التجربة قريبة بالفعل من قلبه.

وأكد خالد سليم لـ"الخليج 365"، العمل مختلف فى كل شئ من حيث السيناريو والتصوير وكل شئ، وأيضا أحداثه المثيرة التى تجمعه بالممثلة الواعدة جيهان خليل، حيث تظهر فى دور زوجته ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن النجم خالد سليم ينتظر عرض مسلسل"أبواب الشك" مع النجمة لقاء الخميسى، خلال الأيام القليلة المقبلة على شبكة قنوات الحياة، ويشاركه البطولة كل من لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.























