كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:55 مساءً -

شاهدوا.. إطلالات "قديمة" للنجمات وصادمة للجمهور بمهرجان القاهرة الأربعين

جاء كثير من اطلالات النجمات بحسب وصف الجمهور بالمخيّبة للآمال و”قديمة”، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وحضر الحفل كثير من النجمات اللاتي لم يوفقن باختيار الفساتين على السجادة الحمراء، كما جاء في تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ونقاد الموضة.

إنجي المقدم بفستان من فريدة تمرازا Temraza

اختارت النجمة المصرية إنجي المقدم فستانًا أبيض من قطعتين، لم يكن مناسبًا لشكل جسمها، كما أنّ التصميم بدا مكرّرًا، فقد ظهرت به الكثير من النجمات من قبل، كما أنّ تسريحة الشعر جاءت مبالغة ومرفوعة بشكل لافت لم يناسب وجهها الطويل.

لبلبة بفستان ملون بتصميم الميرماد

اختارت النجمة المصرية لبلبة فستانًا وصفه البعض بالتقليدي، جاء ملونًا بالكامل وصولًا إلى قصة الميرماد، كما أنّ الفستان بدا وكأن مقاسه غير مضبوط على جسدها.

نيللي كريم بفستان أسود من مهند كوجاك

أخطأت النجمة المصرية نيللي كريم مرة أخرى باعتماد تصاميم لافتة بشكل سلبي، فقد اعتمدت على فساتين تحمل الطابع الأسطوري بشكل غريب، مع مصمم الأزياء نفسه وهو مهند كوجاك Kojak، كـ الفستان الجلد على شكل حرف V عريضة بتصميم الـ Strapless.

سارة عبد الرحمن بفستان أحمر من كوجاك

اختارت الشابة سارة عبد الرحمن أيضًا توقيع المصمم نفسه المصري كوجاك Kojak بـ فستان أحمر بدا راقيًا، إلّا أنّ الشال أو المعطف الستان الذي ارتدته مع الفستان بدا معه غير أنيق.