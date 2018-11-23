هل تعيش إليسا قصة حبّ!.. ردّ غريب يضع الجمهور في حيرة

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:55 مساءً -

اليسا

مرّة جديدة تضع الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الكثير من علامات الإستفهام حول حياتها الخاصة وتحديداً العاطفية لناحية إن كانت بعلاقة حبّ أم لا.

وهذه المرّة جاء الحديث في هذا الموضوع أثناء دردشة كانت تقوم بها مع المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أجابت على الكثير من الأسئلة التي كان من بينها:”هل أنت في حالة حب” لتردّ واضعةً علامة قلب.

وجواب إليسا هذا المقتضب والغريب وضع الجمهور في حيرة حول ما تقصده، فيما أكد البعض انها تعني نعم لكنها لا تريد أن تدخل في التفاصيل.