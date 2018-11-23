هبة عبد الغني تنتهي من تصوير "حشمت في البيت الأبيض" خلال 4 أيام

أوشكت الفنانة هبة عبد الغني على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل " حشمت في البيت الأبيض" حيث لا يتبقى لها سوى 4 أيام وتنتهي من تصوير العمل تمامًا , على أن تستكمل تصوير المسلسل الإثنين المقبل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي, وتجسّد هبة خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.

يذكر أن"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة,ويقوم بطولتة كل من بيومي فؤاد , هبة عبد الغني ,إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال،وهنا زهران,و من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسؤول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.