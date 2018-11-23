أشرف زكي يفتتح فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية الجمعة

يفتتح الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج سامح بسيوني، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام المخرج الكبير محمد فاضل رئيسًا، والمخرج حسام علي، والمخرج محسن رزق، والفنان إيهاب فهمي، والمنتج خالد حلمي، والمنتج إلهامي مقار، والمؤلف محمود جمال الحديني.

وتتنافس تسعة عروض مسرحية للفوز بجوائز المهرجان وهم "هاملتون" إخراج هدير عبد الرحمن، "مش الكترا" إخراج محمد عبد المولى، "كلمات بلا معنى" إخراج محمد حلمي، "اسكوريال" إخراج محمد فرج، "سوناتا الانتظار" إخراج سليمان حمزة، "في قفا راجل" إخراج نسرين نور، "شق القمر" إنجي خطاب، "الرهان" إخراج أحمد الرافعي، "روكاجو" إخراج منة بدر تيسير.