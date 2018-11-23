الجمعة العرض الأول لفيلم "ليل خارجي" في دار الأوبرا

يقام يوم الجمعة ٢٣ من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في السادسة مساء بدار الأوبرا المصرية العرض الأول للفيلم المصري المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٠ بحضور جميع صناعه.

الفيلم إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و يشارك بعدها في مهرجان مراكش،، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز إعجاب النقاد و بيعت كل تذاكره حفلاته. وبعده مهرجان ستوكهولم وقوبل بالحفاوة نفسها.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، "توتو" بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو" يحاول كلا منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول "مو" معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وأحمد مالك وبسمة وعمرو عابد. وصبري عبد المنعم .

ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.



