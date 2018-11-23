حلا شيخة تنهار من البكاء في برنامج "ًصاحبة السعادة"

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، والذى يُعد أول ظهور لها بعد قرار عودتها للتمثيل والتخلي عن الحجاب.

وتناول اللقاء الحديث عن حياتها الشخصية، وتربيتها لأبنائها الأربعة وارتباطها بهم، وكيف تحدت نفسها في الوصول لجسم رشيق بعد ولادتها، إلى جانب حياتها الفنية وتعاونها من الزعيم عادل إمام.

وفاجأتها الفنانة إسعاد يونس بظهور شقيقتها مايا ورشا داخل الاستديو ما جعلها تنهمر في البكاء، لدعمهم الدائم لها.

ردت الفنانة حلا شيحة، أثناء ظهورها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، علي تعليقات منتقديها لخلعها الحجاب ورجوعها للتمثيل "بأن الأمر لا يخص أحد غيرها وحتي إن شرحته للناس فلن يفهموا أسبابها وهي غير مضطرة لهذا الشرح"

وأضافت "شيحة" أنها كانت متوقعة بشكل جزئي لردود الأفعال علي هذا الأمر ولكن لم تتخيل أنها ستصل لهذه الدرجة وأنها فوجئت بمدي عنف التعليقات.

وأوضحت: "أنا لما لبست الحجاب كنت مبسوطة وعايزه أقرب من ربنا بالطريقة دي ولكن لما شيلت الحجاب مطلبتش من الناس إنهم يعملوا زيي".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، بالسينما قبل اعتزالها هو فيلم "كامل الأوصاف" وهو من بطولة عامر منيب وعلا غانم وحسن حسني وخالد سرحان من تأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري وتم إنتاجه عام 2006.