شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شيماء سيف ترقص فى عيد ميلاد آيتن عامر على نمبر وان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خفة ظل ودم خفيف تتمتع بينما الفنانة الكوميدية شيماء سيف، لم تختلف كثيرا أمام الكاميرا أو خلفها ، حيث ارادت تحيى الفنانة أيتن عامر بوصلة رقص على نغمات أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان.

وارتدت الفنانة شيماء سيف، تيشرت مدون عليه نمبر وان، وظهرت وهى ترقص برشاقة مع الفنانة آيتن عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام قائلة:" نمبر وان من عيد ميلاد آيتن حبيبتى وعقبال مليون سنه يا توتى".

وتقدم الفنانة شيماء سيف برنامج "Miss Understand" الذى يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E".

خفة ظل ودم خفيف تتمتع بينما الفنانة الكوميدية شيماء سيف، لم تختلف كثيرا أمام الكاميرا أو خلفها ، حيث ارادت تحيى الفنانة أيتن عامر بوصلة رقص على نغمات أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان.

وارتدت الفنانة شيماء سيف، تيشرت مدون عليه نمبر وان ، قائلة:" نمبر وان من عيد ميلاد آيتن حبيبتى وعقبال مليون سنه يا توتى".

وتقدم الفنانة شيماء سيف برنامج "Miss Understand" الذى يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E".