شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "التجربة آسف" يحتفلون بعرضه على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع وأبطال فيلم "التجربة آسف" بعرضه الأول على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعيين داخل دار الأوبرا المصرية. وكان ضمن الحضور المخرج والمؤلف علاء خالد، وأبطال الفيلم، نبيل محمد على، مريم سعد الدين ايمن زيدان، و ينتمى الفيلم للأفلام القصيرة وهو خيال علمى.

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