شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق نيكى ميناج "ريمكس" Good Form مع ليل واينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية نيكى ميناج لإطلاق ريمكس أغنية "Good Form" مع مغنى الراب الأمريكى الشهير ليل واينى ذى الـ36 عاما، وذلك يوم 29 نوفمبر، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من وسائل الإعلام الفنية، واستقبله محبو وعشاق النجمين بحماس شديد، معلنين عن انتظارهم للـ"ريمكس" الجديد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يذكر أن نيكى ميناج وليل واينى من أهم وأشهر نجوم الراب فى العالم، وتعاونهما فى عمل فنى يعد وثيقة نجاح لهذا العمل.