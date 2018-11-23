انطلاق مسلسل "اصطدام" لـ كيفانش تاتليتوغ ونسبة المشاهدة صادمة

انطلقت مساء أمس على قناة "شو" التركية، الحلقة الأولى من مسلسل "اصطدام" لبطليه كيفانش تاتليتوغ وألتشين سانجو.

وقد حظي المسلسل بتعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر التراند على موقع "تويتر"، وأصبح المسلسل الأكثر تداولاً، إلا أنّ هذا الاهتمام على "تويتر"، لم ينعكس على نسب المشاهدة التي جاءت صاعقة بكل ما للكلمة من معنى.

فقد احتلّ المسلسل المرتبة العاشرة بنسبة 3.99 بالمئة، رغم الدعاية الكبيرة التي سبقته، ورغم الشعبية الهائلة التي يتمتّع بها أبطال المسلسل.

المسلسل وقع في فخ سوء التوقيت، إذ عرض مقابل مسلسل "كان يا ما كان في تشوكوروفا" الذي عرضت حلقته العاشرة مساء أمس، بنجاح كبير لم يرغم متابعيه على تركه لمتابعة "اصطدام"، كما عرض مقابل الموسم الثاني من مسلسل "حكايتنا" الذي يحقق نجاحاً كبيراً في تركيا ومسلسل "الفناء" الذي هزم "حكايتنا" في الرايتنغ.

وقد جاءت النسب على الشكل التالي:

"كان ياما كان في تشوكوروفا" في المركز الأول بنسبة 13.67 بالمئة.

"الفناء" في المركز الرابع بنسبة 6.75 بالمئة.

"حكايتنا" في المركز الخامس بنسبة 5.78 بالمئة.

"الاصطدام" في المركز العاشر بنسبة 3.99 بالمئة.

" الثنائي العظيم" في المركز الـ17 بنسبة 3.27 بالمئة.

ولم يعلق فريق عمل "اصطدام" على النسبة المخيّبة للآمال، واكتفت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتركيز على التعليقات الإيجابية التي حظي بها المسلسل في حلقته الأولى.