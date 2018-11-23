إليسا في دردشة مع الفانز على "تويتر" تثير الجدل وهذه قصّة القلب الأحمر

من دون سابق تحضير، أعلنت الفنانة إليسا متابعيها على "تويتر" عند الصباح الباكر، استعدادها لدردشة سريعة مع متابعيها، وخلال أقل من ساعة، كان مجموع ما وصل للفنانة من أسئلة يفوق الـ700 سؤال أجابت على عدد قليل منها فقط.

وقد أعرب البعض عن انزعاجهم من التوقيت بسبب وجودهم في العمل، بينما فوجىء البعض الآخر بانتهاء الدردشة وهم لا زالو يغطون في النوم في يوم إجازتهم.

إليسا أعربت في بداية الدردشة عن حبها لمدينة دبي في رد على سؤال "لديك أكثر من نشاط في دبي قريباً، كم تحبين هذه المدينة؟". أجابت "ليس لديك فكرة كم أحب هذه المدينة الرائعة".

وسألها آخر "هل استقرّيتِ على تصوير أغنية "اكرهني" أم ستصوّرين أغنية أخرى؟ ومتى ستصوّرينها".

أجابت إليسا "نعم استقرّيت على "اكرهني" لكن تصويرها يتعلّق ببعض الأمور، ولن يكون في القريب العاجل".

و"عن أكثر الأمور التي تحبّها في شهر الميلاد" قالت "أن أحاول إسعاد كل الذين أحبّهم لأنّه شعر الفرح والمحبة".

وردّت بـ "لا" مختصرة حول إمكانية تعاونها مع الفنان مروان خوري في ألبومها الجديد، كما أكّدت أن جمهورها ومحبّيها كانوا مصدر قوّتها خلال محنة مرضها.

وحول سؤال "هل أنتِ في حالة حب؟"، اكتفت إليسا بوضع صورة قلب أحمر تاركة الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وعن إطلالاتها التلفزيونية في لبنان، قالت إنها ستطلّ قريباً في برنامجِ تلفزيوني، ولم تذكر اسم البرنامج، وإن كان من المرجّح أن يكون "ديو المشاهير".

وعن الأمنية التي تتمنّى أن تحقّق قالت "أتمنى أن يحبّ أحدنا الأخر أكثر، أن نحب أوطاننا، أن نؤمن بأنفسنا أكثر، هذا ما يصنه الفارق".

كما قالت إنّ نشاطها المقبل في مصر سيكون تحت رعاية مستشفى يعنى بمرضى السرطان.

وعمّا إذا كانت قد بدأت التسوّق لعيد الميلاد قالت "لا ليس بعد".

وعمّا إذا كانت تحضّر ألبومها الجديد قالت "نعم لكن لن أطلقه قريباً".

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