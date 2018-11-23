بالأرقام: هذا ما ستتقاضاه بيرين سات عن مسلسلها مع "نتفليكس"

أكدت مصادر إعلامية تركية، أنّ شبكة "نتفليكس" التي تعاقدت مع النجمة بيرين سات لبطولة مسلسل من إنتاجها، ستتعاقد مع العديد من نجوم تركيا، لإنتاج المزيد من المسلسلات، رغبة منها في الانفتاح على السوق التركي، لما تتمتع به الدراما التركية من شعبية في أكثر من بلد في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وقالت المصادر إنّ بيرين سوف تتقاضى مبلغ 100 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، مقابل 50 ألف ليرة كان قد تقاضاها الممثل شاتاي أولوسي عن الحلقة الواحدة في المسلسل الذي أنتجته له الشبكة.

يذكر أن خبر انضمام بيرين إلى الشبكة أسعد محبيها، سيما بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة منذ انسحابها من مسلسل "السلطانة كوسيم" الذي لعبت دور البطولة في موسمه الأول.

ولم يعرف بعد أي تفاصيل عن المسلسل الجديد، ولا عن مواعيد التصوير والأبطال الذين سيشاركون بيرين.

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