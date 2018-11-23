ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها بعد أنباءِ عن زواج زوجها من ريهام حجاج

لم تمضِ أيام قليلة على تسريب خبر زواج الممثلة ريهام حجاج سراً من رجل الأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، حتى أعلنت هذه الأخيرة أنّها وحلاوة انفصلا بهدوء قبل عام.

ولم تصرّحياسمين حول الأسباب التي دفعتها إلى إخفاء الخبر، ولا حول نشرها صورة حميمة تجمعها به الصف الماضي في أوروبا، واكتفت بحذف كل الصور التي تجمعهما عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ياسمين هي الزوجة الثانية لجمعة، الذي يقوم بإنتاج مسلسل جديد لريهام حجاج سيكون البطولة الأولى لها.

يبقى أن نذكر أنّ آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كان فيلم "الأبلة طم طم" ومسلسل "هربانة منها