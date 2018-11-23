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كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:37 مساءً -
شاهدوا.. جميلة عوض تختار اطلالة ميريام فارس بعد عام على ارتداء الاخيرة لها
اطلّت الممثلة جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 بفستان وحذاء سبق وان ارتدته الفنانة ميريام فارس، الا ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا ان الأخيرة كانت اطلالتها موفّقة اكثر من عوض.
واضافت جميلة للفستان حزاماً وجوارب سوداء لم يتناسبان معه، ما ادى الى افساد اطلالتها.
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