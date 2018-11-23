كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:37 مساءً -

شاهدوا.. جميلة عوض تختار اطلالة ميريام فارس بعد عام على ارتداء الاخيرة لها

اطلّت الممثلة ​جميلة عوض​ في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 بفستان وحذاء سبق وان ارتدته الفنانة ​ميريام فارس​، الا ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا ان الأخيرة كانت اطلالتها موفّقة اكثر من عوض.

واضافت جميلة للفستان حزاماً وجوارب سوداء لم يتناسبان معه، ما ادى الى افساد اطلالتها.