شاهدوا.. رامي عياش افضل مطرب عربي في حفل الـBAMA وزوجته:”مابتلبق إلا إلك”

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:37 مساءً -

توّجه الفنان اللبناني ​رامي عياش​ برسالة إلى الجمهور لشكرهم على دعمه ومحبتهم له بعد أن حصد جائزة أفضل مطرب عربي في حفل الجوائز العالمي” Big apple music awards “BAMA التي تضم أهم النجوم من مختلف عواصم العالم.

و ذلك من خلال تصويت الجمهور الذي استمر لأشهر طويلة قبل إعلان النتيجة منذ ساعات قليلة.



وأشار عياش في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الفرحة فرحتين، بين عيد إستقلال لبنان وحيازته على هذه الجائزة المهمة.

وسارعت زوجته مصممة الأزياء ​داليدا عياش​ إلى تهنئته قائلةً:”مش لأنك زوجي..بس مابتلبق إلا إلك، مش غريبه على إنسان بيتعب، بيسهر وبيعطي من قلبو يحصد هالنجاح ومحبة الناس..ألف مبروك حبيبي”، ليردّ عليها رامي:”أنت حظي السعيد وبركتي”.