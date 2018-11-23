بلقيس تكشف ما حدث لشعرها بعد ولادة طفلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من مرور شهور على ولادتها لطفلها الأول “تركي”، إلا أن الفنانة اليمنية بلقيس تحدثت لأول مرة عما حدث لشعرها جراء الحمل والولادة.

بلقيس قالت إن شعرها تعرض للتلف بعد ولادتها، ولذلك فأن تسريحاتها لا تبدو جميلة بسبب ذلك، وأنه لا يمكن تصفيف الخصلات وإن تم استخدام مثبت الشعر.

وعبرت عن حزنها الشديد مما أصاب شعرها بقولها: “في شي قاهرني موت لدرجة إني ودي أصفق نفسي”، وطلبت من متابعيها عدم انتقادها بسبب ذلك الأمر.

وأضافت أنه تساقطت شعيراتها الأمامية بسبب الحمل والولادة، ثم نمت شعيرات صغيرة تفسد كل التسريحات بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها، لافتة إلى أن ذلك لا يظهر من خلال الفيديوهات والصور بشكل واضح.

وكانت بلقيس قد رزقت بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، فجر السبت 12 مايو، وقد لفتت أنظار الجميع بمحافظتها على رشاقتها بعد الولادة.

وتحدثت بلقيس عن مشاعر الأمومة بقولها: “الأولاد هم زينة الحياة الدنيا.. ولا شيء يفوق شعور الأمومة أهمية، حتى الشهرة”، وحرصت على توجيه الشكر إلى كل الأشخاص الذين قدموا لها المساعدة، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير عن طرق الاهتمام بالأطفال من خلال قراءة الكتب.