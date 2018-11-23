أول أغنية من فيلم شاروخان Zero.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد إثارة إعجاب المشجعين بـ البرومو الترويجي الذي أطلقه ملك الرومانسية في سينما بوليوود شاروخان لفيلمه Zero، تم تسجيل أول أغنية بعنوان Mere Naam Tu على منصة YouTube بشبكة الإنترنت الخميس 22 نوفمبر.

يصور مقطع الفيديو الذي يمتد لدقيقتين من أغنية Mere Naam Tu قصة حب تجمع بطل العمل شاروخان مع النجمة أنوشكا شارما.

في الأغنية، يمكن رؤية شاروخ الذي يلعب دور قزم في الفيلم، وهو يعبّر عن حبه لأنوشكا بأسلوبه، وانوشكا ببساطة مغرمة بأسلوبه الرومانسي المميز.

أُطلق برومو Zero في وقت سابق من هذا الشهر في عيد ميلاد شاروخان Shah Rukh Khan في 2 نوفمبر، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية.

يحكي الفيلم قصة بيوا Bauua الذي يواجه تحديات، والذي يقع في حبّ الفتاة القعيدة “أفايا”، لكن قصة الحب تلك تأخذ منعطفًا حادًا عندما يسقط أيضًا في حب الممثلة بابيتا كوماري وبعد أن تم تنهي علاقته، يدرك بايوا أنه دمر كل شيء عزيزًا ويحاول استرجاع أفايا مرة أخرى.

من المتوقع أن يشعل Zero دور العرض في 21 ديسمبر، كما يشارك أيضا الممثلين أبهاي ديول وتيجمانشو دولييا وجافد جافري ورادهافان، وسيظهر النجوم سلمان خان، كاجول، ديبيكا بادوكون وراني موخرجي في لقطات خاصة.