الملكة إليزابيث تستعد لوزن ميجان ماركل ووالدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد القصر الملكي البريطاني، تحت إشراف الملكة إليزابيث الثانية، لحفل أعياد “الكريسماس”، بمراجعة والتأكد من جميع الفقرات والأنشطة التي تستوجب ظهور الحفل بشكل يليق بمناسبة تحضرها الملكة.

بعض التسريبات كشفت عن إصرار الملكة إليزابيث على إخضاع ميجان ماركل دوقة “ساسكس”، ووالدتها دوريا راغلاند، لاختبار قياس الوزن على هامش حضورهما لحفل عشاء “الكريسماس” في ساندرينغهام.

صحيفة “Grazia” الإيطالية، ذكرت أن الملكة إليزابيث ستلتزم بتطبيق الطقس لملكي الذي يعود لعهد الملك إدوارد السابع، والذي يقضي بأن يتم وزن كل ضيوف القصر الملكي قبل وبعد تناولهم لعشاء “الكريسماس”.

الصحيفة أضافت أن الهدف من هذا الطقس الغريب هو التأكد من أن الضيوف قد تغذوا جيداً وتناولوا كفايتهم من الطعام، وذلك بحسب تصريحات إنغريد سيوارد الخبيرة الملكية ورئيسة تحرير مجلة “Majesty”.

الملكة إليزابيث كانت قد منحت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، امتيازاً ملكياً بالسماح لوالدتها بحضور عشاء “الكريسماس” مع العائلة الملكية حتى لا تقضي هذه المناسبة بمفردها، وهو الأمر الذي لم تمنحه أبداً لعائلة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.

ميجان ماركل ستقضي أول عيد ميلاد لها في قصر باكنغجام بعد أن صارت دوقة “ساسكس” بزواجها من الأمير هاري، خاصة بعدما أعلنت عن حملها في أول طفل لها من الحفيد الثاني للملكة إليزابيث.